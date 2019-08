Neymar, il Real Madrid si avvicina: foto social con Zidane

Il futuro di Neymar resta un rebus. L’attaccante del Paris Saint-Germain è in rotta col club parigino: Barcellona e Real Madrid sembrano le candidate principali per strapparlo alla Ligue 1. Se con i bluagrana i discorsi si sono, momentaneamente, arenati, discorso diverso, forse, con i blancos.

L’ultimo indizio arriva dai social, dove lo stesso Neymar non fa nulla per non far parlare di sé e della sua situazione. O’Ney, infatti, ha ripostato un’immagine che lo ritrae assieme a Zidane e al Fenomeno Ronaldo. Tutto parte da una stories pubblicata da Falcão, ex fuoriclasse di calcio a 5, ritiratosi proprio lo scorso anno e che riguarda una partita di beneficenza disputata diverso tempo fa alla quale presero parte tante stelle. Neymar ha ripostato l’immagine sul proprio profilo Instagram, ma in questo modo ha riacceso i rumors che lo vogliono vicino al Real Madrid. Indizio o no, la telenovela legata al brasiliano sembra destinata a durare ancora fino alla fine del calciomercato.