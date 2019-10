Neymar, il retroscena: anche il Manchester United lo ha seguito in estate, poi però…

Quello di Neymar è stato uno dei nomi più chiacchierati nella scorsa estate. Il brasiliano ha infatti cercato in ogni modo di lasciare il Paris Saint-Germain, ma alla fine, suo malgrado, si è dovuto arrendere all’idea di rimanere in Francia. Sulle sue tracce vi erano da tempo Barcellona e Real Madrid, ma, come riporta The Athletic, anche un club inglese avrebbe avuto la possibilità di ingaggiare l’attaccante.

RETROSCENA – Ad aver cercato Neymar negli scorsi mesi è stato il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. I Red Devils, tuttavia, avrebbero poi rinunciato ad affondare il colpo, perplessi dal carattere non facilmente gestibile del giocatore del Psg.