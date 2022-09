Neymar, il retroscena: il Manchester City ha detto no per “i suoi comportamenti”

Sta vivendo un momento magico dal punto di vista realizzativo, eppure, Neymar fa ancora parlare di sé in chiave mercato e non solo. Il brasiliano del Paris Saint-Germain era stato accostato a tanti club in Europa con la società francese che sembrava intenzionata a cederlo anche dopo le frizioni con Mbappé. Dalla Spagna, ed in particolare Sport.es , arriva un interessante retroscena di mercato che riguarda anche il Manchester City .

Da quanto si apprende, O'Ney sarebbe stato offerto ai Citizens di Guardiola in questa sessione di mercato estiva appena conclusa con risposta negativa da parte degli inglesi. In modo specifico, il media iberico sottolinea come Neymar sia stato al centro dei rumors a causa dei suoi comportamenti e atteggiamenti che non piacciono alla società francese. Lo stesso modo di comportarsi avrebbe però frenato anche la possibilità di vederlo cambiare maglia col passaggio al City. Infatti, il tecnico del club di Manchester avrebbe detto un secco no proprio per questi "motivi comportamentali" che non hanno quindi favorito le intenzioni del Psg di liberarsi di lui.