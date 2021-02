Neymar infortunato e criticato: “Dolore immenso e pianto costante. Triste sentire persone che mi danno del viziato o del simulatore”

Un mese di stop. Niente gara d’andata contro il Barcellona in Champions League. Neymar, asso del Paris Saint-Germain, deve arrendersi, ancora una volta, all’ennesimo infortunio subito a seguito di uno contatto forte nella sfida di Coppa di Francia contro il Caen. Un’assenza che peserà per il club allenato da Pochettino e che pesa anche nella testa dello stesso calciatore, spesso accusato di essere viziato e troppo spesso “cascatore” in campo. Sui social, dopo l’espandersi della notizia del suo k.o. fisico, si era scatenata una vera e propria bagarre di commenti, alcuni non proprio positivi nei suoi confronti. O’Ney ha quindi deciso di rispondere con un post su Instagram.



Neymar risponde via social

“La tristezza è grande, il dolore è immenso e il pianto è costante”, ha esordito Neymar sul proprio profilo social. “Ancora una volta mi fermerò un po’ e smettero di fare ciò che amo di più nella vita: giocare a calcio. A volte mi sento a disagio a causa del mio stile di gioco, perché palleggio e finisco per essere picchiato costantemente, non so se il problema sono io o quello che faccio in campo … mi rattrista davvero tutto questo. Mi rende troppo triste dover sentire un giocatore, un allenatore, un telecronista o chiunque altro dire ‘deve essere davvero picchiato’, ‘cade sempre’, ‘piange’, o ‘ragazzo viziato’. Onestamente mi rattrista e non so quanto tempo posso sopportare, voglio solo essere felice giocando a calcio. Solo questo è il mio desiderio”.