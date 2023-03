Neymar, perfettamente riuscita l’operazione alla caviglia: stop di 4 mesi

Assenza pesantissima per i parigini

Redazione ITASportPress

L'attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain, Neymar, ufficialmente fermo fino a fine stagione per infortunio, è stato operato nella mattinata di oggi in Qatar alla caviglia destra, nell'ospedale Aspetar di Doha. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa qatarina, Qatar News Agency.

Neymar è arrivato proprio stamattina in Qatar per farsi operare alla caviglia infortunata il 19 febbraio scorso nella partita di Ligue 1 giocata contro il Lille. Il trentunenne brasiliano è stato ricoverato all'ospedale Aspetar dove è stato poi operato dallo specialista britannico James Calder e il medico dell'ospedale specializzato in problemi della caviglia, Pieter D'Hooghe.

La notizia è stata poi confermata dall'ufficio stampa del PSG. Lo stesso club ha poi precisato che "l'intervento è andato benissimo" e che il giocatore dovrà ora rispettare un protocollo di riposo e cure. Secondo gli stessi medici che lo hanno operato, Neymar sarà indisponibile per i prossimi 4 mesi, motivo per cui la stella del PSG ha terminato anzitempo la sua stagione.

Una carriera complicata quella tra il brasiliano e le sue caviglie. Anche durante i Mondiali in Qatar l'ex Barcellona è stato diverse partite ai box proprio per una lesione al legamento della caviglia destra. Il nuovo stop subito circa tre settimane fa ha costretto Neymar alla definitiva decisione: finire sotto i ferri per evitare il rischio di recidiva in vista dei prossimi anni.

Fin qui la stagione di Neymar con la maglia del Paris Saint-Germain era stata ad alti livelli, non solo sotto l'aspetto puramente realizzativo. Ben 18 gol e 17 assistin 29 presenze totali fra Ligue 1, Champions League e coppa nazionale dimostrano per l'ennesima volta l'importanza di questo giocatore nella formazione parigina. Un'assenza che è già risultata molto pesante, soprattutto in prospettiva europea, con il PSG eliminato dalla Champions per mano del Bayern Monaco.