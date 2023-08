Neymar, inizia male l’avventura in Arabia: debutto rinviato per… infortunio

Il trasferimento di Neymarin Arabia Saudita e precisamente all'Al-Hilal è stato senza dubbio uno dei colpi di scena del mercato estivo. Il brasiliano ha scelto la formazione araba e la Saudi Pro League per proseguire la sua carriera ma, per adesso, i tifosi della squadra e tutto il popolo saudita dovranno attendere per vederlo in campo.