Neymar, la polemica: “L’addio al Psg? Scritte tante fake news…”

"La notte passa, il giorno passa e le cose non cambiano. In tanti condividono notizie anche se non sanno realmente cosa stia accadendo" . Un Neymar estremamente polemico è apparso sui social nelle scorse ore, scontrandosi violentemente contro le fake news. Il brasiliano ha infatti puntato il dito contro un noto media sportivo che collegava il suo addio al Psg per volere di Luis Enrique. O Ney ha smentito tutto e sbottato vigorosamente.

LARIVELAZIONE: Protagonista di un momento delicato dopo la rottura del legamento crociato e del menisco, Neymar non è riuscito a trattenersi di fronte a quella che pare l'ennesima fake news scritta sul suo conto. Il brasiliano è così intervenuto tramite profili social ufficiali. Ha contestato l'intervento della pagina in questione ed è tornato, seppur parzialmente, sul clamoroso addio al Psg quest'estate. "È incredibile come media (come questo) che non fanno parte della vita quotidiana di un giocatore e non hanno contatti, condividano notizie come se nulla fosse. Come se sapessero già tutto, come se fossero in compagnia del ragazzo in questione. Ogni giorno un po' di più, gli esseri umani si perdono a causa del clamore" ha detto il calciatore. Per deduzione, dunque, l'addio a Parigi non è stato "colpa" di Luis Enrique ma... del progetto?