Neymar, la promessa a Beckham: “Giocherò per te nell’Inter Miami”

Per ora solamente una stretta di mano e una promessa a voce, ma il futuro di Neymar potrebbe essere all’Inter Miami di David Beckham. Lo hanno deciso i due protagonisti nel corso di un’intervista al canale YouTube Otro. Il brasiliano del Paris Saint-Germain ha risposto positivamente ad una proposta dell’ex Spice Boy, ora presidente del club di MLS, che lo invitava a diventare in futuro un suo giocatore.

AFFARE FATTO – “Dopo ti porto un foglio di carta bianco da firmare. Tra dieci anni sarà un contratto per l’Inter Miami. Ma non ti pagheremo tantissimo, eh…, Ci stai?”, ha chiesto Beckham a Neymar. Pronta la risposta del brasiliano: “Affare fatto, va bene”, Una stretta di mano, tanti sorrisi e la promessa da mantenere per il futuro. L’Inter Miami aspetta O’Ney e pazienza se, forse, occorreranno 10 anni per vederlo giocare negli States…