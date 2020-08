Neymar, la richiesta al Psg: “Portate qui Messi”

Il futuro di Messi si è preso la scena. Il mondo del calcio attende di sapere dove giocherà il sei volte Pallone d’Oro nella prossima stagione. Tanti i rumors e molte le squadra che sarebbero interessate al suo acquisto. Tra sogni, desideri e suggestioni, anche qualche calciatore, amico o semplicemente collega dell’argentino potrebbe giocare un ruolo chiave per il suo futuro. Neymar, ad esempio, suo compagno ai tempi del Barcellona che, secondo Sky Sports, si sarebbe mosso in tal senso.

Neymar vuole Messi al Psg

Nelle scorse ore si era parlato di una presunta chiamata di Messi proprio al brasiliano per andare insieme al Manchester City. Ora, invece, sembra che Neymar abbia provato a fare lo stesso rivolgendosi però al suo club: il Paris Saint-Germain. O’Ney avrebbe chiesto alla società di portare a Parigi il 10 argentino per rivivere gli anno d’oro come in maglia blaugrana.

In Francia, Messi avrebbe modo di giocare in un tridente da sogno composto da lui, Neymar e Mbappé, senza dimenticare Di Maria e Icardi. Insomma, un attacco stellare…

