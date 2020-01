Neymar: “L’arrivo a Parigi uno dei momenti più belli della mia vita. Spero che i tifosi…”

Grande protagonista con la maglia del Psg nella sfida contro il Monaco. Neymar, attaccante brasiliano dei parigini, ha parlato in zona mista dopo il pirotecnico 3-3 di ieri sera. Una doppietta importante per O’Ney che ha ritrovato gol e sorriso dopo le polemiche che lo hanno accompagnato fino a poco tempo fa.

L’attaccante dei parigini ha commentato anche il suo rapporto con la tifoseria a proposito delle voci di mercato che lo volevano scontento e in partenza verso la Spagna, sponda Barcellona.

GARA – “È stata una grande partita. Non abbiamo ottenuto la vittoria che era ciò che volevamo ma abbiamo creato diverse opportunità per farlo. Adesso dobbiamo continuare ad andare avanti e fare meglio per evitare di perdere punti in casa”.E sulla terza rete del Monaco che ha scatenato qualche polemica: “Ci sono le immagini che sono state interpretate e viste. Non voglio creare polemiche e ancor meno voglio essere sospeso di nuovo (ride ndr)”.

CHAMPIONS E TIFOSI – “Giocare in Champions con quattro attaccanti potrebbe essere un problema? No, non penso. Il nostro obiettivo è fare gol. Ma noi attaccanti sappiamo anche che dobbiamo aiutare la squadra. Il Psg può giocare con qualsiasi sistema. Dobbiamo aiutarci a vicenda. È necessario se vogliamo vincere”. E sul suo rapporto con i tifosi: “Non ho nulla contro i tifosi. Quello che è successo in passato non importa. Ho un bel rapporto con loro. Anzi. Il mio arrivo qui è stato uno dei migliori momenti della mia vita calcistica. Il modo in cui i sostenitori mi hanno ricevuto è stato grandioso. Tutti sanno cosa è successo l’estate scorsa. Ma appartiene al passato. Oggi sono un giocatore di Psg e provo a fare il meglio che posso. Il Psg può avere un’ottima stagione. Voglio che i tifosi continuino a fare quello che fanno sugli spalti e io, sul campo, darò il 100%”.