Neymar, l’ex agente: “Il Real Madrid lo sogna ancora. E in passato lo voleva la Juventus…”

Il nome di Neymar è sempre presente sul taccuino della dirigenza del Real Madrid. A rivelarlo, nel corso di un’intervista a ESPN, l’ex agente dell’attaccante del Paris Saint-Germain Wagner Ribeiro, il quale ha svelato alcuni retroscena di mercato sul brasiliano.

NEYMAR – “In passato sono stato a Madrid diverse volte perché Florentino aveva il sogno di prendere Neymar. L’anno scorso, a maggio, sono stato nel suo ufficio e mi ha confessato di avere ancora vivo il sogno di portarlo a Madrid. Prima che Neymar si trasferisse a Barcellona ricevetti offerte da Chelsea, Bayern Monaco e Juventus: con i bianconeri ebbi anche un incontro a Torino. E’ un giocatore unico, per me è meglio di Messi e Cristiano Ronaldo: non l’ho mai visto giocare male”.

