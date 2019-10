Neymar, l’ex allenatore: “Barcellona e Santos perfetti per lui. Psg scelta sbagliata perché…”

“Neymar ha sbagliato ad andare al Psg”, parola di Muricy Ramalho ex allenatore del brasiliano ai tempi del Santos. Continua a tenere banco la vicenda legata al campione verdeoro e alla sua carriera con la scelta di andare in Ligue 1 dopo essere stato ai vertici del calcio mondiale con la maglia del Barcellona.



Intervistato dal Mundo Deportivo, l’ex tecnico di O’Ney è tornato a parlare dell’attaccante che la scorsa estate è stato al centro dei rumors di mercato: “Per me, quando Neymar era al Santos era in cima al mondo. Lo stesso quando era al Barcellona. In blaugrana e in Brasile era al top ed erano perfetti per lui. Il Psg decisamente no”, ha detto Ramalho che poi ha anche motivato: “Anche i gol segnati contano poco in Francia perché il campionato francese è debole e poco competitivo“. Motivo per il quale, l’allentore ritiene che la classe di Neymar sia poco valorizzata. Anche gli infortuni, come sottolinea Ramalho, hanno avuto il loro peso: “Mi rammarico per i guai fisici che ha avuto O’Ney. Lo hanno ostacolato senza dubbio”.