Neymar, messaggio d’amore a… Messi: “Il migliore. Lo amerò per sempre…”

Dopo le parole arrivate nella giornata di ieri sul suo momento al Psg e la sua voglia di essere felice, arrivano altre dichiarazioni importanti da parte di Neymar. L’asso brasiliano non ha mai nascosto di voler tornare al Barcellona, anche se ultimamente, in quel di Parigi, è tornato ad essere protagonista.

Nell’intervista rilasciata a France Football, però, O’Ney ammette di avere una profonda stima per Lionel Messi, ricordando anche le sue gesta quando giocavano insieme con la maglia blaugrana.

COMPAGNI – “Messi? È un giocatore straordinario, il migliore che abbia mai visto giocare. Non mi sorprende che abbia vinto sei volte il Pallone d’Oro, dovrebbe esserci un Pallone d’Oro solo per lui. Amerò per sempre Messi“, ha detto Neymar. Un messaggio destinato a far parlare. Così come quello sull’attuale compagno Kylian Mbappé: “Ha qualcosa di veramente speciale. È molto bravo e siamo grandi amici. Ci aiutiamo sempre a vicenda sul campo. Non c’è competizione tra di noi“.