Neymar, mood Arabia Saudita: con la Kefiah, il brasiliano canta e balla

Se in campo le sue prestazioni stentano a decollare, fuori vanno alla grande con Neymar che non rinuncia mai ai festeggiamenti. Il fuoriclasse, ex attaccante del Psg ora simbolo dell'Al Hilal, si è fatto riprendere mentre celebrava la festa nazionale saudita con i compagni. E in pieno modo Arabia per di più. Tramite un video che è diventato popolare nelle ultime ore, possiamo vedere il brasiliano impegnato a fare festa con i nuovi compagni di squadra: vestito dalla testa ai piedi con i tradizionali abiti arabi, con al capo pure la kefiah, copricapo tradizionale della cultura mediorientale. Beh, non si può certo dire che non si sia ambientato nel suo nuovo paese. Ora però serve dimostrare anche sul campo.