Neymar: “Nessun paragone tra Messi e Mbappé. Ecco cosa prenderei da Kylian”

Gli occhi di tutti sono sempre più rivolti su di lui, Kylian Mbappé. L’attaccante francese del Paris Saint-Germain è reduce da una prestazione sontuosa nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Ma vale davvero quanto l’ultimo Pallone d’oro Leo Messi?

GIUDIZIO

Su questo confronto si è speso Neymar. Il fuoriclasse brasiliano ha detto la sua a L’Equipe: “Non si possono paragonare Messi e Mbappé perché sono due giocatori dallo stile molto diverso. Leo è il miglior giocatore che ho mai visto, mentre Kylian sta per diventare uno dei migliori al mondo. A Mbappé ruberei la sua velocità, se non stai attento a tutti i suoi movimenti rischi di perderlo in una frazione si secondo. Ma questo vale un po’ per tutti i giocatori di un certo livello. Pure quando giocavo con Messi o Iniesta era lo stesso. Ma lui non è solo veloce, ha un repertorio infinito di dribbling, una grande intelligenza tattica e poi è umile e vuole continuare a migliorare. Inoltre è un ragazzo d’oro e devo a lui gran parte del mio adattamento in Francia, mi ha fatto conoscere il modo di vivere di qui e spiegato a fondo la loro mentalità”.