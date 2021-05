Neymar, niente finale di Coppa: ammonito dopo 5 minuti e ironia contro l’arbitro

Il brasiliano ha ricevuto un cartellino giallo dopo appena 5 minuti dal suo ingresso in campo: salterà la finalissima

Il Paris Saint-Germain è la prima finalista della Coppa di Francia 2020/21. La squadra di mister Mauricio Pochettino ha staccato il pass per l'atto conclusivo della competizione non senza fatica. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, nei quali non è bastata la doppietta di Mbappé, col Montpellier sono stati necessari i calci di rigore. Decisivo, alla fine, l'errore di Sambia e il successivo penalty trasformato da Kean.

Ma a far parlare, come spesso capita, è Neymar. Il motivo? Un cartellino giallo arrivato dopo appena 5 minuti dal suo ingresso in campo nella fase finale del secondo tempo. Un'ammonizione che gli costerà la finalissima a causa della squalifica.

SFOGO SOCIAL - Il brasiliano ha pensato bene di prendere questo cartellino giallo in modo "ironico" accusando l'arbitro. "Gioco cinque minuti, faccio fallo e prendo subito il giallo senza pensarci ... grazie per avermi messo fuori della finale", ha scritto Neymar rivolgendosi all'arbitro con tanto di emoticon animata che applaude. Non è certo la prima volta che O'Ney se la prende con i direttori di gara, anche se in questa circostanza, l'attaccante del Psg è convinto che si tratti di una questione tra lui e il fischietto: "Penso che l'abbia presa sul personale", ha aggiunto nella sua stories.