Neymar, niente partite fino ad inizio campionato. Il Psg ribadisce: “Il prezzo è 300 milioni di euro”

Continua la telenovela Neymar. Paris Saint-Germain e Barcellona non sembrano poter trovare nel breve termine un’accordo per il giocatore che ha manifestato più volte la propria intenzione di lasciare la capitale francese.

Secondo quanto riporta Sport, l’attaccante brasiliano avrebbe deciso di non disputare più nessuna partita con i parigini fino a quando la questione di mercato non verrà risolta. Inizialmente l’idea era quella di non giocare fino al 2 settembre, data di chiusura del calciomercato in Spagna. Anche Mundo Deportivo conferma la situazione del giocatore ma, citando L’Equipe, aggiunge qualche dettaglio scrivendo che in realtà il Psg avrebbe segnato il 10 agosto come data ultima per la chiusura della vicenda, ovvero l’inizio della Ligue 1.

Inoltre, il Barcellona non avrebbe presentato ancora alcuna offerta ufficiale al Psg e il direttore sportivo Leonardo vorrebbe provare a convincerlo a rimanere almeno per un’altra stagione. Il patron del club francese Al-Khelaifi avrebbe anche ribadito che il costo del cartellino di Neymar è di 300 milioni e non 180 come circato nelle scorse ore.