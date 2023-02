Neymar, non solo poker: spunta pasto al McDonald’s. E quella frase di Mbappé…

Nuove scintille in casa Psg?

La sconfitta contro il Bayern Monaco al Parco dei Principi nell'andata degli ottavi di Champions League non è certo stata accolta bene dal Psg . Eppure c'è chi, come Neymar , ha deciso di provare a mettersi alle spalle il k.o. con una notte senza pensieri.

Si è generata molta polemica, infatti, per il brasiliano che dopo la delusione in Coppa ha trascorso la serata giocando a poker e perdendo anche una bella cifra.

Ma non solo. Secondo Foot Mercato, il brasiliano avrebbe chiuso la serata con tanto di pasto al McDonald's. Una scelta che fa parlare e che fa pensare anche ad alcune recenti parole di Kylian Mbappé proprio su come il Psg debba affrontare le prossime gare e il ritorno in Champions. "Penso che sia importante che tutti i nostri giocatori stiano bene. Ognuno di noi deve mangiare bene, dormire bene e prepararsi al massimo".