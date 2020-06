Neymar, nuovo look sui social e Di Maria lo prende in giro…

Campionato fermo, titolo di campioni di Ligue 1 ottenuto e quindi già tempo di qualche stravaganza. Neymar è solito stupire con look o atteggiamenti particolari e anche questa volta non è stato da meno.

Vedere per credere il nuovo look sfoggiato nelle scorse ore su Instagram. Total pink per O’Ney che ha abbinato all’abito rosa una nuova tinta anche per i capelli. Il brasiliano si sta allenando in vista della fase finale della Champions League ma non ha mancato di farsi vedere molto attivo sui social. Lo stesso che è capitato al suo compagno di team Angel Di Maria che ha scelto un commento decisamente azzeccato per prendere in giro l’amico. “Pantera rosa“, ha scritto l’argentino nel post pubblicato da Neymar. Tra le risate generali i due hanno dato vita ad un simpatico siparietto. Tra i vari commenti al nuovo look del 10 del Psg, anche quelli di Dani Alves e di Taison dello Shakthar. Per Neymar però c’è sempre Noa Saez che ci tenta con un look aggressivo.