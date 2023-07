Neymar, posticipato ritorno al Psg per il ritiro: ecco perché

Posticipato il rientro a Parigi del fuoriclasse che resta in Brasile per risolvere i guai con la giustizia per la sua abitazione.

Redazione ITASportPress

Operato alla caviglia destra il 10 marzo, Neymarera atteso alla fine della scorsa settimana a Parigi per iniziare la sua preparazione atletica per la stagione 2023-24 col Psg. Al momento, però, come è possibile vedere anche dalle stories su Instagram, il brasiliano è ancora in Patria dove si diverte nella sua abitazione e dove, come ha rivelato L’Equipe, è chiamato a risolvere le questioni con la giustizia legate ad alcune irregolarità sulla costruzione della sua dimora.