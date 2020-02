Neymar-Psg, alta tensione: lui si sfoga e parte della società… non lo vuole più

Non smette di essere un caso Neymar al Psg. Nonostante sia tornato in campo, a seguito del ko contro il Borussia Dortmund nascono nuove polemiche. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato proprio lo stesso brasiliano che a RMC Sport avrebbe dichiarato in merito alle recenti esclusioni: “Non è stata una mia decisione quella di non giocare le ultime partite. Io volevo giocare, mi sentivo bene, ma il Psg aveva paura potessi farmi male e chi ne ha pagato le conseguenze sono stato io”.

Parole che accendono la tensione in casa parigina e che si sommano anche alle indiscrezioni riportata da Le Parisien secondo cui i discorsi per un eventuale rinnovo di contratto non sarebbero stati avviati per volontà di parte della dirigenza che sarebbe fortemente contraria alla permanenza di Neymar a causa dei suoi capricci estivi e della sua continua ricerca di voler lasciare Parigi nel corso della passata estate.