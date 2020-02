Neymar-Psg ancora insieme a due condizioni: aumento dell’ingaggio e… l’arrivo di Coutinho

Clima più sereno a Parigi per Neymar e l’ambiente parigino, tanto che i rumors starebbero ipotizzando anche ad un prolungamento di contratto del brasiliano.

Tornato ad essere decisivo e amato anche dai tifosi, O’Ney avrebbe abbandonato l’idea di fare ritorno a Barcellona e, anzi, starebbe pensando al rinnovo. Ne è convinto elgoldigital che parla proprio delle due condizioni necessarie affinché questo prolungamento di rapporto tra le parti possa avvenire.

Scontato un piccolo ritocco, verso l’alto, dell’ingaggio. Curiosa, invece, la seconda richiesta. Neymar, infatti, secondo quanto si apprende, vorrebbe che il Paris Saint-Germain portasse al Parco dei Principi il suo grande amico Philippe Coutinho. Il connazionale è al momento al Bayern Monaco ma i tedeschi non sembrano intenzionati a riscattarlo dal Barcellona. Per questo l’attaccante vorrebbe che il suo club facesse uno sforzo per portarlo nella capitale francese.