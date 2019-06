Neymar: “Quest’anno volevamo vincere la Champions. Mbappé? Il mio ‘bambino d’oro’…”

Tiene banco il futuro di Neymar, per cui il Barcellona – notizia di oggi – avrebbe pensato di offrire Philippe Coutinho più 100 milioni di euro per riportarlo in blaugrana. La versione online del giornale spagnolo Mundo Deportivo ha riportato un’intervista all’asso brasiliano che ha rilasciato a Sa Foot prima dell’inizio della Copa America, in cui però ha parlato del Paris Saint-Germain, della stagione appena conclusa e del rapporto con il ’98 Mbappé: “L’obiettivo che avevamo in mente era vincere la Champions League, e non essendoci riusciti ovviamente è stata dura assimilare la delusione, è stato un momento triste per tutti, dal giocatori a tutto lo staff fino naturalmente ai tifosi. Penso che Mbappé sia il mio ‘bambino d’oro’, il rapporto con lui è stato immediato sia fuori che dentro il campo. Hazard? Uno di quei giocatori che riempiono gli stadi”.