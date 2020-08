Neymar ripercorre gli anni al Psg e sogna: “Alti e bassi, ma ora vogliamo vincere la Champions League”

Neymar è sempre tra i giocatori d’Europa ad essere tra i più discussi. Spettacolare in campo, spesso altrettanto anche fuori. L’attaccante del Paris Saint-Germain si è raccontato ai canali ufficiali del club riguardo i suoi primi tre anni nella capitale francese. Tra alti, bassi e qualche rumors di mercato di troppo, O’Ney non si è nascosto ammettendo di avere bene in mente l’obiettivo stagionale: vincere la Champions League.

Neymar: “Tre anni ricchi. Ora vogliamo la Champions League”

“Questi tre anni sono stati ricchi di esperienza”, ha esordito Neymar. “Ci sono stati momenti di gioia e altri che sono stati più difficili, soprattutto quando non ho potuto giocare a causa degli infortuni. Con l’aiuto dei miei compagni di squadra, sono stato in grado di superare tutto e di concentrarmi su ciò che conta davvero per la squadra. Penso di avere vissuto molti momenti belli a Parigi. Qui siamo una famiglia che condivide le stesse ambizioni. Vogliamo festeggiare questa stagione con una vittoria in Champions League”.

Messaggio chiaro da parte del brasiliano che dovrà probabilmente prendersi sulle spalle il Psg nel match contro l’Atalanta in caso di assenza dell’altro asso parigini Mbappé.

