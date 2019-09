Neymar, senti il sindaco di Parigi: “Abbiamo colorato la Tour Eiffel per te, ora portaci la Champions”

Le scaramucce di Neymar al Paris Saint-Germain hanno “scomodato” anche il sindaco della città di Parigi Anne Hidalgo, che non si è posta limiti nel parlare del brasiliano ad un programma di interviste di Télé Loisirs: “Abbiamo anche colorato la Tour Eiffel con i colori della Francia quando Neymar è arrivato in città, c’era anche il suo nome con lo sfondo bianco, blu e rosso. Quindi ora, ragazzo, ti amiamo così tanto che è giunto il momento di darti da fare e portarci a vincere la Champions League. Deve tornare con i piedi per terra e aiutare la squadra. È indubbio che dopo quanto accaduto ci siano un po’ di problematiche con i tifosi, ma se dovesse dare quello che può dare il vero Neymar, gli sarà perdonato tutto”.

Probabilmente i contatti col Barcellona stanno proseguendo, come affermato anche dal padre, ma ora che il mercato è chiuso e l’affare non si è concretizzato in estate, è giunto il momento che si dia da fare per recuperare il rapporto con la più romantica città del mondo.