Neymar senza calcio ma sempre più giocatore di poker. Nuova vincita per lui

Ancora una volta NeymarJr ha trovato il modo di occupare le prime pagine dei quotidiani. Il brasiliano, ai box per infortunio al legamento crociato ed al menisco, ha trovato un nuovo tanto criticato hobby per far passare il tempo: il poker. In realtà O Ney ha sempre amato questo genere di gioco d'azzardo, assolutamente legale anche per i calciatori. Impossibilitato a scendere in campo, però, la sua presenza nel portale di gioco PokerStars è aumentata drasticamente negli ultimi giorni ed in giro per il mondo fanno scalpore le sue clamorose vincite. L'ultima riguarda un quinto posto collezionato nel Sunday High Roller, un evento dello stesso portale sopra citato, grazie al quale Neymar è riuscito ad intascare la bella somma di 4 677 euro. Un passatempo per lui, un modo per allontanare i brutti pensieri riguardo l'infortunio.