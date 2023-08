Neymar si allena già con l’Al Hilal: l’accoglienza della squadra è da ridere

Una presentazione da brividi e poi giù, direttamente in allenamento. Neymar si è finalmente unito al resto della squadra dell'Al Hilal. In questi giorni ha iniziato gli allenamenti con i suoi nuovi compagni, pronto a recuperare dal suo infortunio così da tornare in campo al più presto. L'ex Psg è tornato ad allenarsi col pallone e presto dovrebbe tornare a pieno regime. Inoltre, come testimoniato da foto e video pubblicate dallo stesso club saudita, il brasiliano è stato accolto col sorriso dal resto dello spogliatoio. Come? Con un "bagno" di rito: borracce in mano, i nuovi colleghi di O Ney si sono disposti su due file e lo hanno riempito d'acqua al suo passaggio. Una scena tutta da ridere.