Neymar si confessa: “Gli infortuni il momento più brutto della carriera. Spesso il mio carattere mi porta ad esplodere e…”

Lunga e interessante intervista rilasciata dall’asso brasiliano Neymar al Mirror. L’attaccante del Paris Saint-Germain tornato alla cronaca per il calcio giocato e non per la querelle di mercato esitva, si è raccontato al tabloid britannico.

Vita privata, vita pubblica e professionale. Un viaggio, anche introspettivo che ha rivelato qualche lato nascosto del brasiliano.

CARATTERE – “Non sono una persona loquace. Sono un ragazzo molto riservato, tengo le cose per me. Ma se si arriva ad un punto in cui mi sento frustrato, mi arrabbio, esplodo e non comunico in modo corretto. Sto cercando di migliorare su questo aspetto”, ha ammesso Neymar. “Ogni volta che devo avere una certa conversazione con qualcuno, provo a parlare. E penso che questo mi stia facendo del bene. Penso che quando stai bene mentalmente le cose accadono naturalmente. È più probabile che tu faccia le cose giuste. Mentre se non stai così bene, le cose non andranno come ti aspetti. A volte è difficile perché devi essere sempre perfetto e come essere umano è impossibile”. “Spesso ho incasinato diverse volte le cose, e per recuperare una certa fiducia ho pagato un grande prezzo, ma penso che sia normale che gli esseri umani falliscano, fa parte della vita e a causa di questi errori cresci e impari”.

CALCIO – Dalla vita privata al calcio e all’infortunio subito: “Faccio allenamenti preventivi con il mio preparatore e il mio fisioterapista”, ha detto il 27enne. “È il momento peggiore della carriera di un atleta. Ho avuto due gravi infortuni in due anni e mi hanno lasciato fuori dal calcio per quasi sei mesi. Ho mancato gare importante e possibili goal. Ma gli infortuni fanno parte della carriera di un atleta e cerchiamo di prepararci ed impedire che si verifichino. Se, però, accade di farsi male, l’importante è mantenere una buona salute mentale mentre ti riprendi”, ha concluso Neymar.