Neymar sovrappeso? E’ polemica tra Brasile e Al Hilal

Ovunque si trovi, Neymar è in grado di spostare gli equilibri e far parlare di sé. L'attaccante è nel mirino dei media per una polemica che si è scatenata nei giorni scorsi tra il suo nuovo club, l'Al Hilal, e la federazione calcistica brasiliana. Tutto a causa della sua... forma fisica. Ed è per questo problema che O Ney non ha ancora fatto il suo debutto in Saudi Pro League e l'allenatore, Jorge Jesus, si è chiesto: "Non capisco il motivo per cui il Brasile lo abbia convocato, è infortunato e non potrà scendere in campo". La risposta della Seleçao non si è fatta attendere: "Per chi non sapeva cosa avrebbe fatto, eccolo servito - riporta UOL Esporte -. 180 minuti in campo e una doppietta contro il Bolivia. Ha battuto Record, si è divertito e ha dimostrato a tutti che è un fuoriclasse".