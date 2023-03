Neymar, stagione finita col Psg: dal suo arrivo ha saltato metà delle gare in Ligue 1

Stagione già conclusa per il brasiliano.

Altro problema fisico per Neymar. Caviglia k.o. e stagione già finita per il brasiliano. Una tegola molto importante per il Psg ma non una novità totale dato che dal momento del suo arrivo ad oggi, O'Ney ha saltato per infortunio la metà delle gare disponibili, almenon in Ligue 1.

Questo il dato impressionate riportato da GOALche spiega come nelle sue stagioni a Parigi, da quando il club ha investito ben 222 milioni per strapparlo al Barcellona, Neymar statisticamente è stato fuori per infortunio per metà delle gare di campionato.

L'ultimo problema alla caviglia destra necessita di un intervento per mettere fine, forse, alle problematiche anche in futuro. E allora ecco che i numeri parlano da soli. 105 partite saltate su 2017 in sei anni di Ligue 1.

Nel dettaglio, sempre come sottolineato da GOAL, O'Neyha saltato 18 gare nel 2017-18, ben 21 nel 2018-19, 12 per quanto riguarda l'anno seguente, 20 nel 2020-21 ed infine 16 e 18 nelle ultime due stagioni.