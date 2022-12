Neymar, un rosso… da record: nessuno come lui da quando gioca in Ligue 1

Il brasiliano del Psg è stato espulso per doppia ammonizione nella gara di campionato vinta 2-1 col Strasburgo.

Redazione ITASportPress

Tornato ad essere protagonista col proprio club dopo la delusione al Mondiale col Brasile, Neymar si sarebbe aspettato ben altra ripartenza. L'attaccante brasiliano del Psg, infatti, nel 2-1 rifilato allo Strasburgo dai suoi in Ligue 1, si è preso la scena per un cartellino rosso ricevuto per doppia ammonizione.

Prima una manata di reazione, poi una simulazione che non ha lasciato altra scelta all'arbitro se non quella di estrarre il cartellino giallo, il secondo, e mandare via O'Ney in anticipo. Come sottolineato da Opta, per Neymar si tratta del quinto rosso da quando gioca nel massimo torneo francese.

Neymar si è unito al club nel 2017 dal Barcellona per 222 milioni di euro e da quel momento ad oggi ha ricevuto ben 5 massime sanzioni in campo. Nessuno in questo arco di tempo ha fatto "peggio" di lui in quanto a cartellini.

A fronte di questo record negativo, va detto che il brasiliano ha collezionato 21 presenze con il Psg in tutte le competizioni in questa stagione, segnando 15 gol e fornendo 12 assist.