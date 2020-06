Niang: “Troppi rumors sul mio conto. Resto al Rennes”

M’Baye Niang non si muove dal Rennes. L’attaccante ex anche del Milan è felice in Francia e nonostante i tanti rumors di mercato, giura fedeltà al suo attuale club. L’ex anche del Torino e del Genoa è corteggiato da diverse società ma parlando a RMC Sport ha voluto precisare che non intende andare via.

FELICE QUI – “Ho sempre detto che il Rennes è il mio club e il 22 sarò presente alla ripresa degli allenamenti”, ha affermato Niang con fermezza. “Per me non è un fallimento continuare a giocare qui, anzi è tutto il contrario. Il problema, come sempre nel calcio, sono le persone che vogliono mettere in giro certi rumors, ma per me non c’è nessun problema con il club e la società. Sono un giocatore del Rennes e sono felice di questo”.

