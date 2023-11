Nico Williams, irrompe il Real Madrid. E spunta il patto con l’Athletic Bilbao

Secondo 'As' sulle sue tracce, oltre ai top club della Premier League e al Barcellona, ci sarebbe pure il Real Madrid , pronto quindi ad aggiungere una nuova “pepita” alla propria lunga lista di desideri per l’attacco della prossima stagione.

La priorità del giocatore sarebbe al momento quella di restare in Spagna, sebbene Manchester United, Liverpool e Newcastle, le big di Premier che lo hanno messo nel mirino, potrebbero garantire ingaggi superiori. L’ingresso in scena del Real potrebbe risultare “fatale” per il Barcellona, considerando il gradimento di Nico per i Blancos e il fatto che dalle parti del Bernabeu si giudica sostenibile l’importo della clausola. Intanto il diretto interessato, dal ritiro della Spagna, non nasconde le proprie ambizioni: "Il fatto che grandi squadre come Barcellona e Real Madrid o club inglesi mi seguano significa che sto facendo bene il mio lavoro – le sue parole riprese da El Periódico de España - Ho chiara la decisione che voglio prendere, ma valuterò con i miei agenti e la mia famiglia".