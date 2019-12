Niente anno sabbatico per Pochettino: quattro opzioni per l’ex Spurs

Nemmeno il tempo di assimilare la delusione per l’esonero al Tottenham e Mauricio Pochettino è già pronto a ripartire. Il tecnico argentino non intende prendersi un anno sabbatico, come riportato dal Daily Mail. La voglia di tornare ad allenare è troppo forte e Pochettino sarebbe determinato a cercare una nuova sfida per rilanciarsi. Secondo la stampa inglese, ci sarebbero quattro opzioni per lui. Resta viva l’ipotesi Arsenal, dato che i Gunners cercano una nuova guida dopo l’addio a Unai Emery. Occhi puntati anche sulla situazione di Manchester United e Bayern Monaco. I Red Devils stanno attraversando una fase di crisi di risultati e Ole Gunnar Solskjaer rischia grosso. I bavaresi, invece, sembrano in leggera ripresa dopo l’esonero di Niko Kovac, ma gradirebbero un grande nome per aprire un nuovo ciclo vincente. E non è tramontata l’idea Real Madrid, qualora la stagione di Zinedine Zidane non fosse esaltante.