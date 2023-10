Niente diretta di Barça-Real Madrid in Inghilterra: vige la “No Football-zone”

Alle ore 16:15 di sabato 28 ottobre, Barcellona e Real Madrid daranno vita all'ennesimo Clasico della loro grande storia. Una partita attesa da tutta Europa ma che, a causa dell'orario e del giorno scelto dalla Liga, non potrà essere vista in diretta tv in Inghilterra. Il motivo? La famosa "no football-zone" inglese. Come noto infatti, in Inghilterra nella fascia oraria pomeridiana (tra le 14.45 e le 17.15) del sabato non vengono trasmesse gare di livello dal lontano 1987. In questo modo, il paese tutela il calcio locale inferiore che, proprio in quella fascia oraria del sabato, gioca le sue partite. In sostanza, è un modo per dare ulteriore visibilità a un calcio inglese che non sia la Premier League.