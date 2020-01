Niente permesso per volare dall’Egitto al Senegal, Mané salta la sua festa per il Pallone d’Oro africano

Sadio Mané ha trionfato nel Pallone d’Oro africano battendo Mohamed Salah e Riyad Mahrez. L’attaccante del Liverpool, però, non si è potuto godere il successo come aveva sperato. Il senegalese, infatti, secondo quanto riporta AFP, citata anche dal tabloid inglese Mirror, aveva organizzato una cerimonia in Senegal, con alcuni amici e parenti del proprio villaggio, alla quale avrebbe dovuto partecipare anche il Presidente del Paese.

A causa di alcuni problemi dovuti alle autorizzazioni, però, non è potuto volare dall’Egitto a Dakar. Il jet privato che lo avrebbe dovuto portare dal luogo delle cerimonia della premiazione al Senegal non avrebbe ricevuto l’ok dalle autorità per sorvolare la Tunisia e per questo Mané è stato costretto a fare ritorno a Liverpool dove preparerà la gara di Premier League contro il Tottenham: “Sono molto dispiaciuto perché avrei voluto festeggiare con le persone del mio Paese, ma questo non è stato possibile. Al più presto farò ritorno per salutare tutti”, ha detto l’attaccante al sito ufficiale Reds.