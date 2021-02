Niente ritorno in Italia per Schone: ufficiale la firma con l’Heerenveen

Lasse Schone è un nuovo giocatore dell’Heerenveen. Lo rende noto il club olandese attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito della società e sui canali social del club. A 34 anni, l’ex centrocampista del Genoa, si era svincolato dopo aver risolto il contratto proprio col club ligure lo scorso 7 gennaio.

Sul giocatore c’erano anche alcuni club italiani come il Cagliari ma l’esperto ex Ajax ha scelto di fare ritorno in Frisia. Per il danese, che vi aveva giocato dal 2000 al 2006 con questo club, un accordo valido fino al termine della corrente stagione.