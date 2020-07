Niente Roma o Inter per Cavani: l’uruguaiano vola verso la Spagna

L’ex attaccante di Napoli e Palermo, Edinson Cavani, sta per concludere la trattativa con un top club spagnolo, pronto a tesserarlo fin da subito visto che il suo vincolo contrattuale col PSG è da considerarsi terminato.

SUGGESTIONE ITALIA

Sembra che Cavani non sia destinato a tornare in Italia, col suo arrivo alla Roma o all’Inter destinato a restare soltanto una suggestione. Il centravanti infatti gradirebbe provare nuovi campionati per confrontarsi con nuove realtà europee, per aggiungere al proprio curriculum sportivo anche la partecipazione alla Liga Spagnola, da cui nelle ultime ore sembra che sia arrivata un’offerta molto importante per l’uruguaiano.

CAVANI NUOVO BLANCOS?

Edinson Cavani sarebbe destinato a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. L’indiscrezione è rilanciata da Don Balòn e sta trovando conferme nell’entourage del giocatore, che pare abbia avviato i contatti con la dirigenza madrilena per approfondire il discorso contrattuale che andrebbe a legare l’ex attaccante del PSG alla nuova società. Siamo ancora agli inizi della trattativa ma c’è la piena disponibilità di entrambe le parti per andare avanti e concludere il prima possibile.