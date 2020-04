Niente sponsor, l’Hibernian omaggia gli operatori sanitari sulle maglie 2020/2021

In questi mesi difficili per l’Europa e il Mondo intero, dal mondo del calcio sono arrivate tante dimostrazioni di solidarietà. I calciatori e le società hanno fatto diverse donazioni per sostenere i rispettivi sistemi sanitari nazionali, sempre più schiacciati dalla pandemia.

THANK YOU NHS – Una bellissima iniziativa arriva dalla Scozia. L’Hibernian ha già svelato le maglie per la stagione 2020/2021 e ha deciso di togliere il posto solitamente dedicato agli sponsor per ringraziare il sistema sanitario nazionale. Come? Al centro della maglia ci sarà una grande scritta che recita: “Thank you NHS”. Il club ha dichiarato che ognuno potrà modificare così le magliette al costo di 5 euro e tutto il ricavato andrà alle organizzazioni benefiche della città.