Niente trasferimento per Taison, sfogo social contro lo Shakhtar: “Avete infranto i miei sogni”

Chiuso il mercato, c’è chi è felice – vedasi il caso Icardi e l’Inter – e chi no. Se il brasiliano Neymar è rimasto, forse non troppo volentieri a Parigi, c’è un suo connazionale che non nasconde il proprio malcontento per come sono andate a finire le ultime ore di trattative.

Parliamo di Taison, brasiliano dello Shakhtar Donetsk, che dopo diversi rumors che lo volevano prossimo al trasferimento – su di lui c’erano anche Milan e Roma -, alla fine è rimasto in Ucraina.

SFOGO SOCIAL – Una permanenza che non ha fatto felice il giocatore che non ci ha pensato su due volte e si è lamentato apertamente con la società sul proprio profilo Instagram: “Grazie per aver messo fine ai miei sogni. Un’altra volta il mio sogno è stato cancellato”, ha scritto Taison sul social network. Per il classe ’88, forse, ci sarà un’altra opportunità a gennaio. Fino a quel momento, però, dovrà ancora giocare per lo Shakhtar.