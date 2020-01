Nigeria, VAR in partita amatoriale con arbitro ‘sotto pressione’ per… uno spettatore col fucile

Incredibile quanto succede in Nigeria durante una partita di calcio amatoriale. L’arbitro prova a consultare una sorta di VAR, ma accanto a lui c’è chi, forse, gli fa pressione con un fucile.

Come mostrano alcune immagini divenute virali sui social e diffuse anche da TyC Sports, durante una partita tra due squadre in una competizione amatoriale, il direttore di gara ha cercato di prendere la decisione corretta davanti ad un vecchio televisore con… un fucile puntato addosso!. Nonostante il clima apparentemente sereno, ha destato scalpore la presenza dell’arma da fuoco. Un utente Twitter, forse vicino a questo tipo di partite, tale Sir Raphael Kizzilah, ha provato a spiegare attirando l’attenzione delle persone non sul fucile ma sull’uso della tecnologia: “Non per rovinare il divertimento, ma questa è ovviamente una competizione locale/amatoriale, che è una fonte comune di intrattenimento durante la stagione festiva in alcuni paesi africani. Semmai dovrebbero essere elogiati per aver cercato di ‘alzare il livello’ invece di essere derisi”.

Resta il fatto che certe immagini non si vedono tutti i giorni…