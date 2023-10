Nizza, Atal squalificato per post sulla guerra in Istraele. Quando torna

Situazione delicata in casa Nizza. In seguito al post riguardo il conflitto israelo-palestinese, Youcef Atal è stato squalificato per 7 giornatc dalla commissione disciplinare della Lega calcistica francese. Il laterale aveva condiviso il video di un predicatore che incitava all'odio verso Israele, scatenando così diverse critiche sia in Francia che fuori. Conscio dell'errore e del polverone sollevato, il calciatore algerino lo aveva successivamente rimosso con tanto di scuse. "Condanno fermamente tutte le forme di violenza, in qualsiasi parte del mondo, e sostengo tutte le vittime. Non sosterrò mai un messaggio di odio. La pace è un ideale in cui credo fermamente". Ma non è bastato, né per la Lega né per il club. Atal era stato infatti sospeso anche dallo stesso Nizza a tempo indeterminato e il suo rientro non è ancora noto.