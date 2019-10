Nizza, Diaby-Fadiga torna sul furto dell’orologio a Dolberg: “Ero frustrato e geloso di lui”

Ricordate il giovanissimo Lamine Diaby-Fadiga? Il classe 2001 è stato licenziato dal Nizza dopo che si è scoperto che, all’interno del centro sportivo dei francesi, ha rubato un orologio al compagno di squadra Kasper Dolberg, arrivato in estate. Su Instagram l’attaccante, ora svincolato ma prossimo all’ingaggio col Paris Fc (Ligue 2), ha spiegato i motivi di tale gesto: “Dopo che mi sono fatto male per molti mesi, ho ricevuto un cartellino rosso in una partita con l’Under 19. Una circostanza di fallimento che mi ha colpito mentalmente, coincisa con il successo di Dolberg. Se ho fatto quel che ho fatto, non so bene il motivo, forse per un po’ di gelosia nei suoi confronti”.

E ancora, cospargendosi il capo di cenere: “Sono stato un codardo, avrei dovuto giocarmi il posto combattendo sul campo. Un gesto, il mio, dettato non dall’avidità ma dalla frustrazione e dalla sensazione di essere screditato. Ho 18 anni ma non è un alibi, mi son scusato con Kasper, il dg Fournier, Vieira e Dante, impegnandomi a risarcire il mio compagno”.