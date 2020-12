Nizza, esonerato Vieira dopo k.o contro il Bayer Leverkusen

Il Nizza ha esonerato il tecnico Patrick Vieira dopo il ko in Europa League contro il Bayer perdendo la possibilità di andare avanti nella competizione. Si conclude dopo due anni e mezzo l’avventura nel club della Costa Azzurra l’avventura dell’ex calciatore della Juventus che sarà sostituito da Adrien Ursea, suo vice. Vieira in precedenza, aveva allenato il New York City e ha anche le squadre giovanili del Manchester City. Durante la carriera di calciatore, Patrick ha vestito i colori di Cannes, Milan, Arsenal, Juventus, Inter e Manchester City. Il Nizza, con 17 punti in 11 turni, occupa l’11 ° posto nella classifica della Ligue1.