Nizza in campo con la seconda maglia ma sembra quella…della Sampdoria

Inizio sprint del Nizza in Ligue 1, forse anche merito della seconda maglia.

La trasferta vittoriosa della squadra di Viera, infatti, ha messo in mostra una divisa speciale che ha ricordato, e non poco, quella della Sampdoria. Non si tratta di nessuna iniziativa particolare, ma semplicemente, la divisa ha preso ispirazione da quella dello stesso Nizza nella stagione 70-71.

Una maglia che per colori e design assomiglia tantissimo a quella del club ligure. Colore principale il blu, con il bianco, il rosso e il nero armonizzati praticamente nella stessa maniera fatta eccezione per lo spessore del colore bianco. Una divisa, tra le altre cose, che sta portando molto bene dato che ha regalato il secondo successo in altrettante gare in campionato con il Nizza a quota 6 punti, ovvero a punteggio pieno.