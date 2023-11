Nizza, Khephren Thuram: “Gli interessi dei top club? Fanno piacere”

Khephren Thuram è uno dei calciatori che si sta mettendo in mostra nel sorprendente Nizza di Francesco Farioli. Il classe 2001, figlio di Lilian e fratello minore dell'interista Marcus, è finito nel mirino di diversi top club, tra cui Liverpool e Juventus. In conferenza stampa, il francese ha così parlato del suo futuro: "Credo di aver cominciato bene la stagione, ho migliorato il mio gioco. La squadra ha avuto un ottimo inizio di campionato. Per quanto riguarda ciò che è successo in estate durante il calciomercato, ho deciso di restare. Volevo continuare a migliorare al Nizza, crescere ancora come calciatore in questo club. Onestamente mi ha fatto piacere essere accostato a tutti questi club a destra, a sinistra e al centro. Ciò dimostra che sto facendo le cose nella maniera giusta ma, come ho già detto, sapevo di voler restare qui".