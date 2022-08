Nizza, riscatto Ramsey: segna e spiega: “Ligue1 campionato che mi piace”

Dopo un lungo periodo di grandi difficoltà con il Galles e la Juventus, torna a sorridere Aaron Ramsey. Il centrocampista del Nizza ha condiviso le sue impressioni dopo il suo debutto con il club francese in Ligue 1 impreziosito da un suo gol arrivato al 78'. Il calciatore gallese ha realizzato la rete del pareggio contro il Tolosa, gara chiusa sull'1-1. “Sono felice di giocare in questo campionato. Come si è visto oggi, la Ligue 1 è molto tecnica, fisica e anche molto veloce. Sono felice di essere qui e spero di fare la mia parte in questa stagione", ha detto Ramsey.