Nome di Mbappé usato per truffe di criptovalute, il francese sporge denuncia

In questo periodo complicato per via della pandemia di Coronavirus, i giocatori sono costretti ad allenarsi a casa in attesa che il campionato riprenda. Per qualcuno però c’è una preoccupazione in più. Si tratta di Kylian Mbappé. L’attaccante francese infatti ha dovuto sporgere denuncia contro ignoti per una truffa legata alle criptovalute.

DENUNCIA – Secondo quanto riportato dall’Equipe, il nome di Mbappé sarebbe stato utilizzato in maniera impropria per una serie di truffe legate alle criptovalute. Il quotidiano francese ha parlato di vere e proprie campagne nelle quali l’attaccante francese incoraggiava investimenti tramite bitcoin. Dopo la scoperta, il francese non ha esitato a sporgere denuncia. Tra l’altro non è la prima volta per Mbappé che nel 2019 vide il suo account Twitter hackerato sempre per favorire investimenti simili.