Non c’è due senza tre, anzi…: Pochettino non dirà no al Barcellona in caso di nuova proposta

Sembra proprio che Mauricio Pochettino potrebbe non essere di parola. L’ex manager del Tottenham, attualmente a caccia di un progetto ambizioso e solido, sta aspettando l’offerta giusta che potrebbe anche arrivare da quella società alla quale, in passato, aveva già detto di no per ben due volte. Parliamo del Barcellona che, visto il legame del tecnico con l’Espanyol, era stata rifiutata in due occasioni precedentemente.

Pochettino: il possibile sì al Barcellona

Come scrive l’Evening Standard, Pochettino si trova in una posizione d’attesa e, agevolata anche dalla stagione molto complicata per via dell’emergenza pandemica, sta aspettando l’offerta opportuna. Il tabloid inglese spiega come, in caso di terzo contatto col Barcellona, l’ex allenatore del Tottenham non direbbe di no. In passato, infatti, soprattutto a causa del suo legame con l’Espanyol, club rivale dei catalani, aveva rifiutato ogni possibile trattativa sia dopo l’esonero di Valverde sia dopo l’addio di Setien e il successivo arrivo di Koeman.

In caso di un nuovo interresse, l’argentino accetterà l’offerta e si legherà al Barcellona, sempre che qualcuno non lo chiami prima. Magari in Premier League…