Non solo Cech, Drinkwater fa parlare nel match con l’U23 del Chelsea: fallaccio ai danni di un 16enne…

Non solo il ritorno tra i pali di Petr Cech. In casa Chelsea si parla, purtroppo per motivazioni ben meno felici, di Danny Drinkwater. Il centrocampista ha presto parte ad una sfida della squadra blues U23 contro il Tottenham ed è stato espulso per un brutto fallo ai danni di un 16enne.

Drinkwater: follia e rosso

Come mostrano le immagini che hanno subito fatto il giro del web, Drinkwater, da tempo fuori dal giro della prima squadra, sia ai tempi di Sarri che, adesso, con Lampard, subisce un fallo dal giovane Alfie Devine, stella del vivaio del Tottenham. Un contrasto duro ma niente a confronto con quello che pare essere un classico intervento di reazione. L’esperto centrocampista, campione in Premier League con il Leicester nel 2016, non riesce a contenere la stizza per aver perso la palla ed entra in malo modo sulle gambe dell’avversario.

Non c’è età che tenga in questo caso e la follia di Drinkwater viene immediatamente punita dall’arbitro con il cartellino rosso. Oltre a non essere “ben voluto” in prima squadra, ora il centrocampista verrà probabilmente poco gradito anche nelle giovanili.